История о возвращении юной хабаровчанки Виктории, которую в августе прошлого года отец, похитив у матери, тайно вывез в США, получила сегодня продолжение. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв проведал воссоединившуюся семью. Девочка и ее мама Олеся Смирнова пригласили Михаила Дегтярёва к себе на чай. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Вспоминаю, как это было, в Америке я просто оказалась в полном бессилии. Полиция не отдавала девочку, ведь ее не было в розыскной базе. Позвонила вам, объяснила всю ситуацию, и вскоре дочь появилась в списке Интерпола. Только благодаря вашей личной помощи получилось вернуть Викушу. Михаил Владимирович, и тогда, и сейчас мы вам очень благодарны. Хочу поддержать вас, уверена, что со временем мои земляки оценят вашу работу, — поделилась эмоциями от встречи Олеся Смирнова.

Михаил Дегтярёв пообщался с Викторией, расспросил, нравится ли ей дома в России, готова ли она пойти в школу, поинтересовался, чем помочь. Девочка рассказала, что любит животных, а дома у нее живет собака. От мамы она слышала про человека, оказавшего помощь ее семье, поэтому к приезду подготовила небольшой подарок.

— Хотел познакомиться с вами лично, ведь постоянно наблюдал за развитием вашей ситуацией, Олеся. Главная заслуга все-таки ваша, вы как мама не смирились, ведь многие в подобных обстоятельствах склоняют голову. И, конечно, заслуга неравнодушных хабаровчан, которые собирали деньги на адвокатов, на билеты. В нашем городе живут отзывчивые люди, — сказал Михаил Дегтярев.

Семья не была удивлена вниманием со стороны высокопоставленного чиновника, назначенного теперь управлять ее родным регионом. Еще во время основных событий Михаил Дегтярев оказался одним из немногих, кто откликнулся на призыв о помощи. Обратиться к тогда еще председателю комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтярёву, прилетевшему ненадолго в Хабаровск на хоккейный матч, Олесе Смирновой помогли ее друзья. Именно они рассказали Михаилу Дегтярёву о том, что случилось, после чего девушка написала ему в директ Инстаграма. Сначала Олесе передали все данные о местонахождении дочери в США, а затем, когда началась судебная тяжба, Михаил Дегтярёв помог через Интерпол решить вопрос о возвращении дочери в Хабаровск.

Этой осенью девочка, пропустившая из-за затянувшейся семейной драмы учебный год, наконец-то сможет пойти в 1-й класс.