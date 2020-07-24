С инициативой выступили специалисты районного комитета. Накануне они совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и ГИМС побывали с рейдом в излюбленных хабаровчанами несанкционированных местах отдыха у воды. Они проверили пляж на городской набережной, территории в районе улицы Чкалова и Дальдизеля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Вообще таких мест в Кировском районе семь. Мы, начиная с мая, регулярно проводим рейды по этим объектам, убеждаем людей не ходить в воду и следить за своими детьми. Общаемся с подростками, которые приходят на эти пляжи, вручаем информационные буклеты. Но, к сожалению, ситуация не меняется: купания продолжаются. В итоге, в этом году в Хабаровске уже утонули два ребенка. Сегодня мы вышли с инициативой организовать в районе улиц Бойко Павлова и Чкалова спасательный пост. В местах, где такие работают, береговая линия находится под контролем матросов-спасателей», — рассказала заместитель председателя комитета по управлению Кировским районом по социальным вопросам Юлия Фомина.

Также районные власти обратились к предпринимателям, у которых есть базы отдыха с бассейнами, а также к руководителям спортивных объектов с просьбой организовать для семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, благотворительные дни для купания.

«Мы надеемся, что руководство спорткомплексов и предприниматели нас поддержат. Я обращаюсь к хабаровчанам – пожалуйста, пристально следите за своими детьми. Вы должны знать, где они находятся. Поговорите с ними, убедите их в том, что самостоятельно идти на речку, озеро, карьер и так далее – это очень плохая идея. Вода не прощает беспечности», — сказала Юлия Фомина.

В Хабаровске в этом году вода унесла жизни двух детей: 12 июля в районе набережной утонул мальчик, находившийся у реки без присмотра старших, а 22 июля в районе улицы Чкалова погибла девочка.

Напомним, что еще в мае вблизи всех водных объектов в Хабаровске установили около сотни аншлагов о том, что купание запрещено, в том числе, и на левом берегу. Еженедельно сотрудники комитетов совместно со спасателями проводят по 5-6 рейдов в местах, где хабаровчане отдыхают у воды. Они разъясняют, что в прудах, озерах и в Амуре купание запрещено из-за неблагоприятных микробилогических показателей и высокой скорости течения. Вблизи Хабаровска она достигает 2-х метров в секунду, при допустимых показателях в 0,5 метра в секунду. В городе действуют четыре муниципальных спасательных поста (в районе «Амуркабеля» и «Дальдизеля», на Центральной набережной, у базы отдыха «Дельфин»). На них постоянно дежурят 16 матросов. С начала купального сезона ими было спасено уже 18 человек, 9 из которых – дети, находившиеся на пляжах без сопровождения взрослых.