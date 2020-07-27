Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел встречу с начальником Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвеем Гибадулиным. Стороны обсудили вопросы организации защиты региона от ЧС.

— С Правительством Хабаровского края у МЧС России выстроено оперативное взаимодействие. Сейчас в Комсомольском районе идет ликвидация экологической ЧС. Также на повестке стоят вопросы тушения лесных пожаров. Погода стоит жаркая, поэтому риск максимальный, прошу быть в полной готовности. В то же время выражаю благодарность всем сотрудникам вашего ведомства за работу, — подчеркнул Михаил Дегтярёв. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава регионального МЧС отметил, что министерство является федеральной структурой, поэтому готово оказывать полной содействие Правительству Хабаровского края и спасательным формированиям субъекта. В ведении краевого управления находятся не только вопросы ликвидации ЧС, но и гражданской обороны.

Губернатор Хабаровского края является председателем краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, а также руководителем гражданской обороны в крае.