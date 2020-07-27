Новая площадка взаимодействия бизнеса и властей приняла эстафету у Ситуационного центра по мониторингу экономического состояния малого и среднего бизнеса в условиях COVID-19. О нововведении на аппаратном совещании при мэре города сегодня сообщил начальник управления экономического развития Александр Анисимов.

В группу «Бизнес-актив» вошли председатель городского Совета по предпринимательству Андрей Веретенников, председатель Хабаровского регионального отделения «Опора России» Сергей Мазунин, президент Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата» Игорь Востриков, а также председатель «Союза работодателей Хабаровского края» Сергей Смоленцев.

«Встречаться мы будем по пятницам с 17 до 18 часов. Причем для бизнеса это не обязанность, а право: есть вопросы – приходят, нет вопросов – не приходят. Наша общая главная задача – сделать так, чтобы предприниматели на регулярной основе в режиме реального времени могли решать возникающие проблемы, не переводя их в системные», — сообщил Александр Анисимов.

Мэр Сергей Кравчук одобрил появление новой площадки взаимодействия власти и бизнеса.

«В условиях пандемии нам удалось создать действенный инструмент совместной работы – Ситуационный центр. Благодаря этому за короткий период мы смогли выработать 15 форм поддержки для отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19: здесь и льготы по аренде имущества, и отсрочка платежей по рекламным конструкциям, и упрощенный порядок размещения «летних веранд», и снижение коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход, и снижение на 50% ставки земельного налога, и многое другое. Эту работу будем продолжать, ведь если сейчас не помочь бизнесу, то мы получим существенное снижение налоговых отчислений в бюджет города. Уверен, что на новой площадке все эти вопросы будут решаться оперативно и эффективно», — резюмировал Сергей Кравчук.

Напомним, что со всеми мерами поддержки бизнеса можно ознакомиться на официальном портале администрации города в разделе «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19».