Итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года обсудили сегодня на аппаратном совещании, которое провел врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора края Михаил Дегтярёв поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет. При этом каждый руководитель также будет нести персональную ответственность и за возврат средств в федеральный бюджет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет, расстаемся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства. Это нужно для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. Люди должны понимать, где и что мы строим, — сказал Михаил Дегтярёв.

По информации и.о. министра финансов края Валентина Костюшина, с начала года доходы регионального бюджета составили 63,5 млрд рублей, что выше на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр финансов также отметил, несмотря на то, что в этот период произошел рост расходов, все социальные обязательства правительство края перед населением выполнило. Ключевые статьи расходов – оплата труда работников бюджетной сферы, выплата пособий различным категориям граждан, тарифное регулирование и другое.

Особое внимание было уделено вопросу привлечения федеральных средств в казну края. В общем Хабаровскому краю в первом полугодии было перечислено из федеральной казны 18,7 млрд рублей, эта сумма почти в два раза больше, чем в 2019 году. Основные средства были направлены на реализацию национальных проектов на территории Хабаровского края. На финансирование мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации коронавирусной инфекции на территории края регион получил чуть более 4 млрд рублей, более 800 млн за счет краевого бюджета. Средства пошли на оснащение коечного фонда, средства индивидуальной защиты, стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, социальные выплаты и т.д.

Кроме того, в июне регион получил первый транш федеральных средства в размере 1,7 млрд рублей на компенсацию снижения доходов краевого бюджета. В ближайшее время ожидается получение уже второй дотации – 1,3 млрд рублей. Это поможет сбалансировать консолидированный бюджет региона, частично снизив последствия сложившейся экономической ситуации.