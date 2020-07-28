В Хабаровском крае жители все чаще интересуются программой «Дальневосточная ипотека». На сегодняшний день уже выдано 1159 льготных кредитов на общую сумму 4,1 млрд рублей. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, регион входит в тройку лидеров по количеству оформленных договоров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Документы от заемщиков в Хабаровском крае принимают: Сбербанк, Банк ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, ФК Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Дальневосточный банк», РОСБАНК ДОМ, «Примсоцбанк», АКБ Алмазэргиэнбанк, АКБ «Приморье», АО «Солид Банк». В городах возможно приобрести квартиры в новостройках, вторичный рынок доступен в сельской местности.

На «Дальневосточную ипотеку» могут рассчитывать молодые семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет, а также неполные семьи с детьми. Условия распространяются и на владельцев «дальневосточных гектаров», для них возрастных ограничений нет. Кредит выдается на срок не более 20 лет, максимальный размер займа составляет 6 млн рублей.

В настоящее время проработан вопрос о снижении процентной ставки льготного кредита. На особых условиях готовы работают Сбербанк, АТБ и Дом.РФ (банки-партнеры в Хабаровском крае).

Кроме того, владельцы «дальневосточных гектаров» смогут получить землю в собственность досрочно при условии оформления льготной ипотеки на строительство дома. Такую инициативу уже одобрила Госдума РФ.

Напомним, действие программы рассчитано до 31 декабря 2024 года включительно. Решение поддержать молодые семьи с детьми в вопросе приобретения жилья принял Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2018 году.