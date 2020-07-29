В Хабаровский край доставлено порядка 1,6 тысяч кубометров гуманитарной помощи, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом. Средства индивидуальной защиты, лекарства, аппараты ИВЛ, а также тесты будут распределены по краевым медучреждениям. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в Хабаровск поступило две партии. Всего ожидается порядка двух тысяч кубических метров или 200 тонн груза. Последний борт ожидается в течение этой недели. Основою часть составляют одноразовые комбинезоны для медперсонала. Большая их часть уже поступила. Всего должно прийти 500 тысяч костюмов. Также уже доставлены медицинские маски, 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП-аппаратов, большое количество медикаментов, предназначенных для лечения сопутствующих коронавирусу заболеваний: всего 40 позиций. Вся помощь будет распределена по медучреждениям края, перепрофилированным в инфекционные госпитали. Также доставлено 100 тысяч экспресс-тестов, которые направят в лаборатории края.

Ранее в Хабаровск прибыли две бригады врачей. Сейчас они помогают местным коллегам в лечении пациентов с диагнозом Covid-19. В составе: инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, рентгенологи, анестезиологи. Специалисты работают в районе им. Лазо, Ванино, Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

Как рассказали в краевом минздраве, о поддержке с мэром Москвы Сергеем Собяниным и Минздравом РФ лично договорился врио губернатора региона Михаил Дегтярëв.

В Хабаровском крае сохраняются достаточно высокие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. За прошедшие сутки в регионе выявлен 101 случай заражения, 115 человек выздоровели и двое умерли. Всего в регионе зарегистрировано 7192 случая. При этом выздоровел 4361 человек, умерли 55.