В канун наступления Нового года к своим обязанностям приступит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, что 14 июня текущего года он был определен по результатам конкурса, проведенного министерством ЖКХ Хабаровского края: «главным по мусору» в Хабаровске и районе имени Лазо на ближайшие 10 лет стало ООО «ТСК «ФЕСТ». О том, что изменится в жизни хабаровчан с его приходом, рассказал начальник отдела городского управления ЖКХ Андрей Гайфулин.

«Прежде всего, нужно четко понимать задачи регоператора. Главная из них — обеспечить людям предоставление качественной услуги. Для этого он должен четко организовать в зоне своего обслуживания сбор, транспортирование, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов. Хочу также отметить, что обязанности по содержанию и ремонту мест (площадок) накопления отходов в круг полномочий регионального оператора не входят: этим по-прежнему будут заниматься их собственники. То есть, если ранее обслуживанием мусоросборника занималась управляющая компания, она продолжит это занятие и дальше», — отметил он.

Новоявленный регоператор уже занят подготовкой к работе. В ближайшее время ему предстоит поделить краевую столицу не менее, чем на 3 лота и выставить их на торги, в ходе которых определятся местные операторы по транспортированию мусора. В Хабаровске этим занимаются 17 различных организаций, которые и будут бороться за право обслуживать ту или иную территорию города (возможно, побороться за контракты захотят и новички на рынке этих услуг). После проведения этих аукционов, региональный оператор обратится в краевой комитет по ценам и тарифам, который установит размер платежей за его услуги. Сделать это он должен не позднее 1 октября, чтобы иметь возможность приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря этого года.

«Вопрос, подорожает ли вывоз мусора, наверное, интересует хабаровчан больше всего. Сейчас стоимость сбора и транспортирования одной тонны мусора составляет 4751 рубль (с учетом НДС). Когда, согласно ей, рассчитывался текущий тариф для граждан, краевым министерством ЖКХ при расчете нормативов накопления было установлено, что среднестатистический житель многоквартирного дома в краевой столице за год производит 270 килограммов ТКО, за что и платит в общей сложности 1277 рублей с копейками. Территориальной схемой для регионального оператора установлена предельно допустимая величина стоимости тарифа вывоза тонны мусора — 4732 рубля (практически на уровне уже существующего тарифа и даже немножко ниже), выше которой он подняться уже не сможет. Делаем вывод: после установления обновленных расценок, стоимость услуги для хабаровчан значительных изменений не претерпит, хотя небольшие колебания в сторону удешевления или удорожания все-таки возможны», — пояснил Андрей Гайфулин.

А вот форма самих квитанций на оплату услуги точно изменится.

«Если раньше услуга по сбору, вывозу и захоронению ТКО считалась жилищной и входила в плату за содержание жилого фонда, то теперь, с приходом регоператора, ее отнесли в разряд коммунальных. Соответственно, в привычных горожанам квитанциях появится отдельная строка об этом, либо будет разработан и вовсе отдельный квиток. Как точно это будет выглядеть, увидим в декабре — когда почтальоны положат нам в ящики очередную партию платежных документов», — отметил Гайфулин.

Но для того, чтобы оплачивать услугу, ее сначала нужно получить, а для этого и физическим, и юридическим лицам, и предпринимателям от деятельности которых образуются ТКО, надлежит заключить с регоператором договор на ее оказание. Порядок, как это можно сделать, определен. В течение 10 рабочих дней после того, как комитет по ценам и тарифам утвердит единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО, последний разместит в печати и на своем официальном сайте (tskfirst.khabarovsk.top) адресованное потребителям предложение о заключении договора и его типовой текст. В течение 15 дней после этого все желающие смогут вступить с регоператором в договорные отношения, подав заявку.

«Если заявка в установленный срок направлена не будет, договор на оказание услуг по обращению с ТКО автоматически считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения предложения в прессе или на сайте. Так что, следим за новостями», — уточнил Андрей Гайфулин.

Чтобы региональному оператору в Хабаровске работалось легче, муниципалитетом еще в прошлом году был сформирован реестр мест накопления твердых коммунальных отходов. В него вошли все контейнерные площадки города, мусоросборники заглубленного типа, точки по сбору мусорных мешков в частном секторе, места для раздельного сбора мусора. Все вышеперечисленные мусоронакопители – с указанной «пропиской» (точным адресом или координатами местанахождения), индивидуальными техническими характеристиками и уникальным идентификационным номером — для удобства поиска.

На сегодняшний день в реестре (он постоянно пополняется и корректируется) числятся уже без малого 19 тысяч источников образования твердых коммунальных отходов (включая садоводческие товарищества и гаражные кооперативы), 3072 места накопления ТКО (в том числе 63 площадки для раздельного сбора мусора) и 11 тысяч 303 пункта пакетного сбора. С электронным реестром можно ознакомиться на официальном сайте мэрии в разделе городского управления ЖКХ во вкладке «Обращение с отходами». Чтобы включить в этот перечень новую площадку для сбора мусора, ее собственникам достаточно обратиться в профильное городское управление и получить эту муниципальную услугу в соответствии с регламентом.