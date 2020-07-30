Как рассказал начальник отдела городского управления административно-технического контроля (АТК) Владимир Шубич, из-за работы в дистанционном режиме и ограничения личного общения с гражданами (контакты с водителями категории 65+ полностью исключены), коллективу пришлось все взаимоотношения с хабаровчанами доверить интернету, активнее использовать спецтехнику и налечь на профилактику. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности он сообщил, что 1 января текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сотрудниками АТК по фактам правонарушений, связанных с парковкой автомобилей на газонах и причинения вреда зеленым насаждениям, составлено на 18% меньше протоколов (свыше 1220 против более чем 1600 прошлогодних) и вынесено на 20% меньше постановлений по фактам нарушений (свыше 1100 против более чем 1400 прошлогодних), задокументированных при помощи видеофиксации в автоматическом режиме.

«Такая статистика вовсе не означает, что хабаровчане усовестились и перестали парковаться на газонах. Отнюдь: мы ежедневно получаем от 15 до 20 жалоб от горожан на любителей такой экстремальной парковки. Массу нарушений выявляем и сами при помощи системы автоматической видеофиксации «Дозор-МП». Отмечу, что за подобные «автофокусы» кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях предусмотрена ответственность: штраф на физических лиц от 500 до 2,5 тысяч рублей, на юридических – от 10 до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафные санкции становятся гораздо серьезнее: от 2,5 до 4 тысяч рублей – на физлиц и от 50 до 80 тысяч – на юридических. В этом году с нарушителей уже взыскано более 1,1 миллиона рублей, но из-за коронавируса кое-кто материальной ответственности пока избежал», — сообщил он.

К недисциплинированным автовладельцам сейчас применяют иные механизмы воздействия. Как рассказал Шубич, при содействии ГИБДД сотрудники городского АТК устанавливают контакты водителей, паркующихся на газонах. При наличии в учетных карточках авто номеров телефонов владельцев, связываются по ним с автомобилистами и убеждают прекратить нарушения и не повторять их впредь. Направляют обращения к водителям по почте, оставляют предостережения о недопустимости подобных действий на лобовых стеклах и под дверными ручками машин.

«Чтобы пресекать правонарушения, мы регулярно проводим рейды по местам, которые неравнодушные хабаровчане (огромное спасибо им за это) наиболее часто упоминают в своих обращениях, жалуясь на любителей «газонной парковки». С нарушителями, которых застаем, ведем профилактические беседы, вручаем предостережения, чтобы впредь у них не возникало желания оставлять свою машину на городской «зеленке», — сказал он.

По мнению Владимира Шубича, страсть жителей краевой столицы к парковке в неположенных местах можно победить только сообща. Для этого любому из горожан достаточно сфотографировать автомобиль, припаркованный в неположенном месте, так, чтобы в кадре были видны его номер, то, что он действительно стоит на газоне (бельевой, детской площадке и т.д.), и (по возможности), какое-либо из зданий, расположенных поблизости. В своем обращении фотограф должен указать адрес (или дать точное описание места происшествия), дату и время, когда был зафиксирован факт.

Все это нужно направить на электронную почту городского управления административно-технического контроля или представить информацию на бумажном носителе: 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,6, atk@khabarovskadm.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 72-40-02, 73-33-58.