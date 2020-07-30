Приемка объектов ведется комиссионно с участием представителей городского управления образования, управления дорог и внешнего благоустройства, ГИБДД . Последние оценивают безопасность подходов к школам. Отдельно они проверяются Роспотребнадзором и Госпожнадзором. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В этом году из-за пандемии COVID-19 и введения формата дистанционного обучения мы смогли начать приводить помещения в порядок раньше – в некоторых образовательных учреждениях работы были развернуты уже в марте. Те из них, в которых не требовалось капитальных ремонтов, были готовы ко встрече с проверяющими уже в мае», — рассказала начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

На подготовку школ и детских садов к учебному году 2020-2021 из городского бюджета было выделено около 170 миллионов рублей. На эти деньги в образовательных учреждениях ремонтировали элеваторные узлы, кровлю, чинили сантехнику, приводили учебные классы и другие помещения в порядок, меняли мебель. В 27 учреждениях, вместо морально устаревшей, установили современную компьютерную технику. А на территории школ № 24 и № 80 в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» построено по новому физкультурно-оздоровительному комплексу открытого типа.