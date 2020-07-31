За 6 месяцев текущего года кредитный портфель юридических лиц Дальневосточного филиала банка «Открытие» в Хабаровском крае и ЕАО вырос более чем на 70% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 8,8 млрд рублей, в планах на 2020 год увеличить портфель до 10 млрд рублей. Основными клиентами банка в сегменте корпоративного бизнеса выступили торговые компании, предприятия металлургической промышленности и финансового сектора. Значительная доля кредитного портфеля представлена финансированием госсектора. Портфель привлеченных средств бизнеса составил 8,2 млрд рублей, увеличившись вдвое с начала года.

В сегменте малого и среднего бизнеса объем выдач кредитов увеличился в два раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млрд рублей. За 6 месяцев текущего года в банке предпринимателями было открыто 577 новых расчетных счетов.

В Хабаровском крае банк планирует по итогам 2020 года увеличить кредитный портфель МСП – до 2 млрд. По документарному портфелю банк показал рост с начала года более чем в два раза, увеличив объем выдач гарантий и аккредитивов до 213 млн рублей.

Управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай Долгушев отметил, что стоит ориентироваться на восстановление экономики во втором полугодии 2020 года. «В июле мы уже наблюдаем возврат показателей клиентской активности к значениям февраля. В апреле высокий уровень неопределенности не позволял строить оптимистичные прогнозы. Сейчас же есть основания ожидать общий рост во всех бизнес сегментах во второй половине года. Наш прогноз на рынке кредитования розничных клиентов — рост на 6% до конца года, в первую очередь за счет ипотеки. Крупный корпоративный бизнес кризис затронул меньше всего. Улучшение ситуации в сегменте малого и среднего бизнеса, — самого пострадавшего сектора экономики, — можно прогнозировать во много благодаря программам государственной поддержки» — прокомментировал руководитель базового филиала банка.

Розничный портфель банка «Открытие» с начала года вырос на 10% до 5,2 млрд рублей. За первые шесть месяцев 2020 года было оформлено более 1 000 потребительских кредитов на сумму 744 млн рублей. Ипотечный портфель в первом полугодии вырос на 13% до 2.85 млрд рублей. С начала 2020 года ипотечным заемщикам было выдано 843 млн рублей. Количество выдач ипотеки военнослужащим за прошедший год увеличилось втрое.