В эти выходные загородные лагеря Хабаровского края примут первых детей. Сегодня врио главы региона Михаил Дегтярев посетил одно из оздоровительных учреждений в пригороде Хабаровска – детский лагерь «Океан». Он обошел корпуса, осмотрел пищеблок, а также пообщался с персоналом. Большинство вожатых уже несколько лет подряд приезжают на работу в «Океан». Они с нетерпением ждали решения краевых властей об открытии смен. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Врио главы региона отметил высокий уровень подготовки сотрудников лагеря, а также готовность корпусов к приему детей с соблюдением всех санитарных норм.

— Совсем недавно были приняты поправки в Конституцию РФ, одна из которых гласит: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации…». Поэтому наша общая задача — делать все для полноценного развития и становления подрастающего поколения. Детские лагеря – важное звено в этой работе. Да, пока заболеваемость в крае не идет на спад. Тем не менее, мы пошли на открытие оздоровительных учреждений для детей, обсудили все возможные риски с Роспотребнадзором. Дети будут находиться под присмотром, соответственно риск заразится у них будет значительно ниже. На примере лагеря «Океан» можно видеть, как учреждения соблюдают необходимые требования. Кроме того, здесь на случай выявления заболевания оборудован медицинский изолятор, проработан протокол эвакуации, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Он также сообщил, что в ближайшее время краевые власти решат вопрос по оказанию адресной помощи детским оздоровительным учреждениям, которые из-за ограничений по коронавирусу понесли миллионные убытки.

В Хабаровском крае будет работать 9 загородных лагерей. Три из них в Хабаровске, три – в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два – в районе им. Лазо. Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов. Таким образом, в них смогут отдохнуть 1300 детей. Также планируется открыть пришкольные лагеря в тех муниципальных образованиях, где нет болеющих COVID-19. На сегодняшний день это 41 учреждение в шести районах края. В них смогут отдохнуть более 1100 детей.