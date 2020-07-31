Более 11 тысяч жителей Хабаровского края приняли решений уйти на «кредитные каникулы». Соответствующие заявления заемщики, чей доход упал из-за распространения коронавирусной инфекции, направили в финансово-кредитные организации. На сегодняшний день банки одобрили около 60% обращений.

Напомним, новая мера государственной поддержки была введена в апреле текущего года по поручению президента России Владимира Путина. Под действие закона о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам, попадают граждане, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— При этом установлена предельная сумма кредита, который может быть реструктурирован. Для ипотеки это не более 3 миллионов рублей, автокредитов – до 600 тысяч рублей, потребительских займов – не более 250 тысяч рублей, кредитных карт – до 100 тысяч рублей. Заемщики могут обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул на срок до шести месяцев до 30 сентября 2020 года. Отсрочкой можно воспользоваться только один раз, а после ее окончания необходимо вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором, — отметила помощник губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

Представить документы, подтверждающие снижение дохода, необходимо в течение 90 дней после подачи заявления. Это может быть справка из налоговой инспекции, пенсионного фонда, справка о регистрации на бирже труда или официально оформленный больничный лист. Если у заявителя, обратившегося за господдержкой, по каким-либо причинам нет подтверждающих документов, то банки могут предложить реструктуризацию задолженности по собственным программам. Таким образом, у заемщика не появится просрочка и не будет испорчена кредитная история.