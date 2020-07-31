Решение о введении новой меры поддержки было принято мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком с учетом пожеланий городского бизнес-сообщества. На эти цели в муниципальной казне предусмотрено более 6,9 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора в форме возмещения уже понесенных предпринимателями затрат. В перечень входят: оплата коммунальных услуг, телефонной связи, интернета, охраны помещения,- уточнила консультант городского управления экономического развития Анастасия Тарасова.- Также компенсации подлежат затраты, связанные с санитарной обработкой помещений по требованию СанПин, закупкой моющих, дезинфицирующих, чистящих средств, резиновых перчаток».

Прием документации на предоставление муниципальной субсидии бизнесу в условиях ухудшения экономической ситуации пройдет с 3 августа по 17 августа включительно. Ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов можно на официальном сайте администрации города в разделе «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19».

Получить информацию о предоставлении финансовой муниципальной помощи для малого и среднего бизнеса также можно по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 40-91-16. Консультирование по подготовке пакета документов осуществляется по телефонам: 8 (4212) 41-94-99, 40-91-27.