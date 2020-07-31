Новые автомобили скорой помощи, переданные Хабаровскому краю в начале этого лета от Правительства РФ, распределили по районам. 16 машин отправились работать в краевую столицу, Комсомольск-на-Амуре, в Вяземский, Советскую Гавань, Амурск, Николаевск-на-Амуре, а также в межрайонную больницу Комсомольска-на-Амуре, обслуживающую и район имени Полины Осипенко. Все микроавтобусы имеют класс «С», то есть выполнены в зимнем варианте. Они оборудованы как реанимобили, а их возможности позволяют оказывать пациентам экстренную медицинскую помощь.

— Всего автопарк «скорых» сейчас насчитывает 253 автомобиля. Из них 67 машин имеют срок эксплуатации до 3 лет, 71 автомобиль – от 3 до 5 лет, 115 единиц – свыше 5 лет. Прошлой зимой мы уже получали партию из 36 «скорых». Эти машины были также отправлены в муниципалитеты, — уточнили в краевом минздраве.

В регионе ожидают, что до конца года придет еще 15 новых реанимобилей, но уже в комплектации «B». В зимнем варианте установлены усиленные печки, выполнено утепление салона. Во всех машинах под капотом стоят двухлитровые турбодизельные двигатели. Салон оборудован самой современной аппаратурой: есть приборы ИВЛ, дифибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры – все, что нужно для реанимации.

Автомобили поступают в регионы по отдельной федеральной программе, призванной переоснастить все станции скорой помощи в стране. Ее реализует Минздрав РФ совместно с Минпромторгом России.