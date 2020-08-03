С 9 августа предприятия общепита краевой столицы смогут начать полноценную работу, но это произойдет только в случае, если их владельцы обеспечат неукоснительное соблюдение правил, разработанных Роспотребнадзором. Одно из главных требований – тестирование персонала на коронавирус и тотальная дезинфекция помещений. Также наполняемость заведений не должны превышать 50% — столы должны быть расставлены с учетом социального дистанцирования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Этого открытия рестораторы очень ждут, так как долгих четыре месяца предприятия общепита не получали прибыли вообще. Несмотря на то, что от хабаровчан, соскучившихся по вкусному времяпрепровождению, нет отбоя, летние веранды финансовую проблему общепита пока не решили. До открытия кафе и ресторанов осталась неделя, за это время нужно успеть сделать очень многое, поэтому, возможно, что 9 августа еще не все рестораны и кафе примут посетителей в своих обеденных залах» — сообщил председатель Совета по предпринимательству при мэре города, руководитель регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Андрей Веретенников.

Отметим, что на 1 января этого года в Хабаровске зарегистрировано 582 предприятия общепита. Сказать, сколько из них смогут возобновить работу через шесть дней, пока сложно.

«Администрация города принимает все меры, чтобы 9 августа в краевой столице открылись кафе, рестораны, закусочные и бистро. Сейчас в оперативном порядке мы готовим нормативно-правой акт о реализации в городе постановления краевого правительства, регламентирующего деятельность хабаровских предприятий общественного питания. Без этого документа местные предприятия общепита не смогут работать на законных основаниях, а чтобы он был принят, необходима процедура оценки регулирующего воздействия и согласование с прокуратурой» — рассказала Дария Кузнецова, начальник отдела городского управления торговли, питания и бытового обслуживания.

Также она отметила, что, прежде чем уведомить муниципалитет о намерении возобновить работу, рестораторам необходимо убедиться в том, что все требования Роспотребнадзора ими выполнены, ведь, в случае выявления недочетов (а предстартовые проверки будут проведены экспертными комиссиями обязательно), сроки открытия могут отодвинуться далеко за 9 августа.