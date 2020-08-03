Хабаровчане выбрали будущий внешний облик семейного развлекательного центра в парке имени Гагарина. Интернет-голосование, проходившее в июле на сайте городского «Центра инновационных технологий», завершилось 1 августа. В ходе опроса пользователям предлагалось самостоятельно выбрать будущий «космический» дизайн фасада здания из трех вариантов расцветок. Большинством голосов был избран самый яркий – в лиловых, синих и голубых тонах, с разноцветными деталями. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Этот вариант был явным фаворитом. Наверное, по мнению пользователей, он наиболее соответствует инопланетной атмосфере», — отметили в «ЦИТе».

За победителя (он проходил под номером 2) свои голоса отдали 814 человек. Вариантам № 1 и № 3 оказали предпочтение 114 и 182 человек соответственно. Решение принято, и теперь инвесторы смогут заняться реализацией замысла и начать заказ комплектующих для отделки фасада – панелей и навесных элементов.

«Эта инженерная конструкция не только придаст «Космопорту» ультрасовременный облик, но и повысит энергоэффективность и долговечность здания с помощью постоянной циркуляции воздуха и отвода влаги с конструкций здания», — поделились деталями в «ЦИТе».

Напомним, что строительство этого многофункционального досугового центра стартовало в конце 2018 года. Начать «приземляться» в нем хабаровчане рассчитывали еще в прошлом году, однако строительство застопорилось из-за недоработок в проекте. Ситуацию взял под личный контроль мэр Хабаровска Сергей Кравчук, побывавший на «космостройке» с инспекцией в мае текущего года.

«От услуг таких проектировщиков нужно отказываться или нещадно их штрафовать. Проектирование – это просто какой-то камень преткновения у нас. Одни городу проекты двух дорог «запороли», другие – развлекательный центр. Он должен быть обязательно достроен и сдан в эксплуатацию в этом году – его очень ждут жители всех ближайших микрорайонов, особенно – дети», — подчеркнул тогда мэр.

Проект был скорректирован, прошел госэкспертизу, работы на объекте идут вовсю, а теперь еще и горожане помогли строителям определиться с фасадом. Стоит отметить, что инвестиционный проект «Космопорт» реализуется в продолжение концепции «От центра к окраинам». В многофункциональном центре общей площадью в 3000 «квадратов» хабаровчане и гости города смогут провести время всей семьей весело и разнообразно. К их услугам будут трехзальный кинотеатр на 310 посадочных мест, фудкорт с богатым ассортиментом, игровая зона с лабиринтом и комнатами для проведения детских праздников.

По словам градоначальника, развитие территории парка имени Гагарина на «Космопорте» не закончится. У муниципалитета есть планы по организации здесь скейт-парка, площадки тренажеров для занятий воркаутом и планетария есть. Эти объекты будут инвестиционными, сейчас в процессе решения находятся земельные вопросы, которые необходимо урегулировать до начала строительства. В текущем году на реконструкцию парка будет затрачено около 34-х миллионов рублей.