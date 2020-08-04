Перспективы развития и экономическое положение СМИ в регионе обсудил врио губернатора Михаил Дёгтярев совместно с главными редакторами краевых, городских и муниципальных СМИ. По мнению представителей печатных, телевизионных и интернет изданий, сегодня медиа отрасль переживает непростые времена. Из-за падения рынка рекламы, коммерческие доходы средств массовой информации снизились на 60% и более. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Мы не можем допустить кризиса в отрасли. Необходимо сделать все возможное для соблюдения законных прав граждан на получение информации. В ближайшее время мы рассмотрим, как можно помочь СМИ в данном вопросе, какие дополнительные меры поддержки внедрить или разработать, — отметил Михаил Дегтярёв.

Представители медиа сообщества также дали оценку текущей общественно политической ситуации в регионе. По мнению главных редакторов, у населения есть запрос на диалог, но открытым остается вопрос, как и с кем его выстраивать. Решением могло бы стать создание Народного совета, о котором ранее заявил врио губернатора. В свою очередь СМИ готовы транслировать эти встречи в прямом эфире, чтобы получить обратную связь от зрителей. Михаил Дегтярёв инициативу поддержал, отметив, что готов к конструктивному диалогу

— Я вижу, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык. Во время поездки в книге отзывов на выставке в аэропорту Николаевска-на-Амуре я написал: «Любовь к родному краю и к России – это то, что нас объединяет». Это должно стать девизом в нашей работе, – подчеркнул Михаил Дегтярёв.