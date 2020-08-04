Подготовку к выборам, которые пройдут в регионе в этом году, обсудили врио губернатора Михаил Дегтярев и председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. В единый день голосования 13 сентября в 15 муниципальных образованиях состоятся 30 избирательных кампаний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— Самая крупная из них – довыборы депутата законодательной думы края по 4-му одномандатному округу. На место в региональном парламенте на сегодняшний день претендуют 7 кандидатов, срок регистрации завершится 7 августа. В рамках этой кампании предстоит напряженная борьба, — рассказал Геннадий Накушнов.
Помимо этого, 13 сентября жители края проголосуют за кандидатов, претендующих возглавить Охотский, Вяземский и Аяно-Майский районы. Также состоятся выборы 11 глав поселений, в районах будут замещены 56 депутатских мандатов.
— Перед нами стоит задача организовать процессы так, чтобы голосование прошло максимально прозрачно. Будем вместе работать над тем, что бы все жители региона смогли сделать выбор и проявить свою гражданскую позицию. Надеюсь, что выборы на территории края пройдут на таком же высоком уровне, как и голосование по поправкам в Конституцию РФ. Хочу выразить благодарность сотрудникам избирательных комиссий за организацию Общероссийского голосования. Работа была проведена на высоком уровне: ни на одном из участков не было допущено нарушений законодательства, а также соблюдались все противоэпидемические меры, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.
Стороны также рассмотрели вопрос о проведении избирательных кампаний 2021 года. Так, довыборы по Советско-Гаванскому одномандатному округу предлагается провести в апреле.
В сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную думу, а также выборы губернатора Хабаровского края.
Эта запись была опубликована 04.08.2020в 16:31. В рубриках: Общество.
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