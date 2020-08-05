Подключение социально значимых объектов (СЗО) к сети Интернет продолжается в Хабаровском крае. Работа ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина с прошлого года. Как сообщили в региональном министерстве информационных технологий и связи, в 2019 году доступом к сети обеспечили 163 СЗО. В текущем году волоконно-оптические линии связи протянули до 180 объектов, а всего будет подключено 201 учреждение. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Напомним, к социально значимым объектам относятся фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, учреждения органов власти и местного самоуправления. К концу 2021 года доступом к Интернету планируется обеспечить 626 объектов. В рамках нацпроекта современные линии связи будут проложены до труднодоступных и отдаленных населенных пунктов края. Это, в том числе, с. Новоильиновка, п. ст. Форель, п. Среднехорский, п. Солонцовый, с. Владимировка, п. Херпучи, с. Тахта, п. Тыр, с. Улика-Национальное и ряд других, — отметили в министерстве.

Услуги связи оказываются на скоростях, утвержденных на федеральном уровне. Так, скорость подключения образовательной организации, расположенной в городской местности составит не менее 100 Мбит/с, в сельских поселениях – не менее 50 Мбит/с. Органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, участковые пункты полиции, объекты Росгвардии будут подключаться на скорости не менее 10 Мбит/с.