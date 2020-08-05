Вузам Хабаровского края в этом году добавили 118 бюджетных мест. Из них наибольшее количество получил Дальневосточный государственный медицинский университет. Ранее контрольные цифры приема по программам высшего образования составляли 5 178 мест. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Дополнительные бюджетные места распределены по пяти высшим учебным заведения края. Так медуниверситету добавлено 33 места на ординатуру. В частности, речь идет о подготовке кардиологов и неврологов. Еще 41 место – это специалитет по программам «Лечебное дело» и «Стоматология». Дополнительные места также распределены между ТОГУ, Хабаровским государственным институтом культуры и Хабаровским государственным университетом экономики и права. В перечне направлений: «Социальная работа», «Экономика и управление», «Психология», «Социальная культурная деятельность». Еще 16 мест выделено АМГПГУ на подготовку педагогических кадров, — сообщили в министерстве образования и науки края.

Напомним, 21 мая в ходе совещания по текущей ситуации в системе образования Президент РФ Владимир Путин предложил уже с этого года начать выделять дополнительные бюджетные места вузам регионов. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем не менее 60 % выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях. А в своем Послании к Федеральному Собранию глава государства предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям.

На сегодняшний день приемная кампания в вузы Хабаровского края набирает обороты. В этом году она проходит дистанционно. Уже подано 14 тысяч заявлений. Документы будут принимать до 18 августа. Зачисление абитуриентов пройдет в два этапа. В приоритете будут победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, дети-инвалиды, инвалиды, сироты, а также абитуриенты по целевому назначению. Они будут включены в списки без вступительных экзаменов. Далее 24 и 26 августа пройдет зачисление на бюджетные места по основному конкурсу. Зачисление абитуриентов, поступающих на заочное отделение, будет вестись вплоть до начала занятий.