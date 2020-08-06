5 августа 2020 года от командования войсковой части 45505 поступило сообщение о происшествии, повлекшем травмирование военнослужащих. В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому гарнизону по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Предварительно установлено, что с 3 августа т.г. в рабочем поселке Тельман проводятся тактико-специальные учения войск материально-технического обеспечения, к участию которых привлечен личный состав 7 отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа.

5 августа 2020 года в 13 часов 30 минут (по местному времени) при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести.

По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение.