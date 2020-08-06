В Хабаровском крае женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут абсолютно бесплатно пройти переобучение. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». С начала года новые профессии освоили 396 мам в декрете.

Как пояснили в комитете по труду и занятости правительства края, бесплатно пройти переобучение могут не только женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, но и неработающие мамы, воспитывающие детей в возрасте до шести лет. При этом, не работающим женщинам на время прохождения обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ 12130 рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В крае сформирован перечень 55 наиболее востребованных профессий. Также определен список образовательных организаций как на территории края, так и в других субъектах. Помимо Хабаровского края, пройти обучение посредством образовательного сертификата, женщина может в Москве, Волгоградской, Новосибирской областях, а также Красноярском и Приморском краях. При этом возможно как очное, так и дистанционное обучение.

— На сегодняшний день в крае выдано 490 образовательных сертификатов. Новые для себя профессии освоили 396 женщин или 83 % от годового плана. В программе переподготовки участвуют не только жительницы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но и всех муниципальных районов. При этом большая часть тех, кто проживают в отдаленных районах обучаются дистанционно. Для своего переобучения и повышения квалификации женщины чаще всего выбирают профессии: бухгалтера, воспитателя, парикмахера, повара, кондитера, специалиста по закупкам, специалиста по управлению персоналом. Пользуются популярностью направления социальной работы, педагогики, психологии и юриспруденции, — сообщил председатель комитат по труду и занятости Константин Виноградов.

Реализация мероприятий по переобучению женщин в декрете рассчитана до 2024 года. За это время повысить свою квалификацию смогут около трех тысяч женщин. На эти цели запланировано направить около 164 млн рублей федеральных средств и более 5 млн рублей из регионального бюджета.