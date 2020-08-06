С опережением графика идет подготовка к зиме в Хабаровском крае. Топливные и коммунальные объекты, а также жилфонд приведены в порядок больше, чем наполовину. Об этом сообщили в краевом минЖКХ.

В ведомстве уточнили, что сейчас топливно-энергетический комплекс подготовлен на 46%. Коммунальная сфера – на 47%, а жилищная – на 44%, что почти на 3% опережает прошлогодние сроки.

— Все работы идут по графику. Однако есть и проблемы, к примеру, долги за газ у муниципалов, что мешает готовится к отопительному периоду. К примеру, в Советско-Гаванском районе задолженность превышает 73 млн рублей. Основные неплательщики — муниципальные учреждения. Такие же вопросы есть еще по нескольким территориям, но они решаются в рабочем порядке, — сообщили в минЖКХ.

В целом комплекс подготовительных мероприятий по всем сферам ЖКХ выполнен на 62%. Подготовлено 197 из 442 котельных (или 44,6 % от плана), отремонтировано 72 из 106 дизель-генераторов (68 % от плана), 372 из 613 трансформаторных подстанций (61 % от плана). Также обустроено 26,8 км теплотрасс из 48,2 км (готовность 55,5 %), 192 км линий электропередачи из 310,8 км (62 %), 20,35 км водопровода из 42,87 км (47,5%), 7,18 км канализационных сетей из 11,9 км (60,3%). Промыто 985,2 км теплотрасс из 1272,70 км (77,4% от плана), 447,4 км водопровода из 638,4 км (70,1% от плана), 488,8 км канализационных сетей из 1036 км (47,2 % от плана). Опрессовано 1,5 тысячи км теплотрасс из 1,8 тысячи км, или 83,9 % от запланированного.