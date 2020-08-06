Материальный резерв Хабаровского края увеличили для борьбе с COVID-19. По поручению врио губернатора региона Михаила Дегтярёва на эти цели из краевой казны было дополнительно выделено 8 млн рублей. Средства позволили закупить одноразовые маски, костюмы, перчатки и другие важные элементы индивидуальной защиты при инфекциях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Количество средств защиты увеличилось многократно. К примеру, вместо 2 тысяч масок, находившихся в резерве, закупили более 450 тысяч штук. Количество защитных костюмов увеличили почти в 400 раз, теперь оно составляет более 7,6 тысяч единиц. Также значительно увеличился запас перчаток: было 100 пар, а стало 76 тысяч комплектов. Такой запас будет храниться как под новые вспышки COVID-19, так и на случай распространения других инфекций, — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Напомним, что ранее в Хабаровский край из Москвы поступило 200 тонн гуманитарного груза для борьбы с COVID-19. Об оказании помощи лично с мэром столицы и Минздравом РФ договорился Михаил Дегтярёв. Тремя бортами в регион доставили 500 тысяч одноразовых комбинезонов, медицинские маски, 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП-аппаратов, 100 тысяч экспресс-тестов, большое количество медикаментов, предназначенных для лечения сопутствующих коронавирусу заболеваний – всего 40 позиций. Также в Хабаровск на помощь своим коллегам прибыли 28 опытных московских врачей. Сейчас медики работают в клиниках района имени Лазо, Ванино и Советской Гавани, а также Комсомольска-на-Амуре. Отдельная группа осталась в Хабаровске, где развернут главный инфекционный госпиталь, принимающий пациентов с COVID-19.