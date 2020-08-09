Предприниматели края могут получить деньги на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. По подсчетам регионального Управления ФНС, на поддержку государства вправе рассчитывать почти 5 тысяч бизнесменов из числа МСП. На сегодняшний день заявление на субсидию подали 1612 человек, предпринимателям выплачено 42 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Размер государственной выплаты зависит от количества сотрудников. На каждого полагается 6,5 тысяч рублей, к этой сумме добавляется еще 15 тысяч. ИП без работников могут рассчитывать только на 15 тысяч рублей.

Для получения поддержки предприятие должно соответствовать нескольким условиям. Во-первых, это регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года. Во-вторых, основной вид деятельности должен относиться к одному из 10 конкретных кодов ОКВЭД. Это в основном различные услуги: общественное питание, гостиницы, фитнес-центры, детские кружки и секции, салоны красоты.

— У малого и среднего бизнеса края, а также некоммерческих организаций еще есть время для оформления субсидии. Заявления принимаются до 15 августа включительно. Проверить право на получение субсидии можно на специальном сервисе налоговой службы, который в автоматическом режиме определяет соответствие введенного ИНН всем необходимым условиям. В случае положительного результата, следует подать заявление по форме на промостранице «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Удобнее всего это сделать через Личные кабинеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — отметили в Управлении ФНС Росси по краю.

Еще один вид поддержки, который можно было оформить по линии ФНС, субсидия на сохранение занятости и оплаты труда работников. Размер выплаты рассчитывался исходя из количества сотрудников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). За апрель-май 2020 года налоговыми органами края выплачено субсидий на сумму 821,5 млн рублей. Поддержку получили более 11 тысяч предпринимателей региона.