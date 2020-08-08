Объем лабораторных исследований для диагностики COVID-19 в Хабаровском крае увеличится с сентября более чем на 1,5 тысяч исследований в сутки. На днях в регион поступило новое высокотехнологичное оборудование. В настоящее время проводятся установка и настройка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Хабаровском крае лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) осуществляют 11 лабораторий. Их мощность возрастет на 750 исследований ежедневно за счет приобретения нового лабораторного оборудования и автоматизации процессов. Это позволит выполнять большее количество анализов методом ПЦР в кратчайшие сроки.

Высокотехнологичное оборудование получили лаборатории краевых учреждений здравоохранения – консультативно-диагностического центра «Вивея», Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Аппаратура уже доставлена. В настоящее время идет установка и настройка. В полном объеме оборудование заработает со второй половины августа.

Оборудование для выполнения ПЦР-диагностики COVID-19 приобретает и одно из негосударственных учреждений здравоохранения Хабаровского края – ООО «Клиника Эксперт Хабаровск». Его мощность составит до 1000 исследований в сутки. В настоящее время проводится процедура лицензирования лаборатории учреждения. Приступить к исследованиям врачи-лаборанты смогут 1 сентября.

Кроме того, в ближайшее время начнет свою деятельность лаборатория Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Хабаровске, где также будут проводить исследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию.

Отметим, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 120 случаев заболевания COVID-19, 126 человек выздоровели и 2 скончались. За весь период в регионе зарегистрировано 8 178 инфицированных из них выздоровели 5609 человек, умерли 69.