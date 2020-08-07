Михаил Дегтярёв провел заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Врио губернатора обсудил с главным санитарным врачом края Татьяной Зайцевой и профильными министрами сроки частичного снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Решено, что уже с 12 августа в регионе возобновят работу музеи, а также детские аттракционы, установленные на открытом воздухе. В районах с низкой заболеваемостью пойдут дальше – там откроются бассейны и спортивные сооружения. Местным властям и региональному управлению Роспотребнадзора Михаил Дегтярёв поручил обеспечить полный контроль за выполнением посетителями санитарных правил. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С 12 августа открываем детские аттракционы на открытом воздухе, об этом постоянно просят родители. Есть возможность регулярно дезинфицировать аттракционы, кроме того, контролировать их работу. Также планируем открыть все музеи, где готовы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В северных районах, где очень низкие показатели заболеваемости, будем переходить к постепенному открытию почти всех организаций. Но, в первую очередь, откроем бассейны, спортивные объекты с ограничениями по дистанцированию посетителей. Также хотим разрешить посещение футбольных матчей, но с заполняемостью до 10% трибун, как это предписывает Роспотребнадзор. На стадионе имени В.И. Ленина для этого будет оборудован специальный коридор для дезинфекции, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

На совещании также было решено, что режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+ продлевается до 23 августа. Михаил Дегтярёв уже подписал соответствующее постановление. Кроме того, сохраняется масочный режим во всех учреждениях края, во время посещения точек общепита и магазинов, а также при поездках на общественном транспорте. Пролонгирован запрет и на проведение массовых развлекательных мероприятий.

Напомним также, что с 9 августа в крае разрешается работа ресторанов и кафе при условии соблюдения противоэпидемических требований.

По последним данным, за прошедшие сутки в регионе выявлено 120 новых случаев заболевания COVID-19, от инфекции скончались еще 2 человека, а всего погибло 69 граждан. Показатель заболеваемости составил 500 случаев на 100 тысяч населения — по нему регион находится на 1 месте в ДФО и на 24 по России. Показатель распространения инфекции сейчас 0,9, что не позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений, это разрешено сделать при цифре менее 0,8. Поэтому краевые власти снимают ограничения точечно и лишь там, где нет риска массовых заражений.