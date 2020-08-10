В Хабаровском крае ежегодно до 1 августа утверждаются лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов, в том числе – и на гималайского (белогрудого) медведя. Соответствующие распоряжения ежегодно подписываются губернатором края. В предыдущие годы это делали Виктор Ишаев, Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Численность гималайского медведя в крае постоянно растет. Например, если в 2018 году насчитывалось 3150 особей, то в этом году – уже 3396 особей. Как следствие — охотоведы все чаще фиксируют конфликты с людьми. Именно поэтому необходимо контролировать численность популяции медведей, в том числе белогрудых.
Также специалисты обращают внимание на то, что каждый год квоты на отстрел белогрудого медведя фактически не выбираются, охота на него непопулярна. Так, в сезоне 2018/2019 г.г. из лимита 208 особей добыто всего 66. По оперативным данным, в сезоне 2019/2020 из лимита в 222 особей добыто 48.
Ранее высказывались предложения по внесению белогрудого медведя в Красную книгу. Однако, федеральной комиссией по редким видам животных предложение не было поддержано.
Эта запись была опубликована 10.08.2020в 08:55. В рубриках: Общество.
- С 12 августа в Хабаровском крае откроются музеи и детские аттракционы на открытом воздухе
- Дольщики «Алексеевской-1»: «Мы уже все купили для новоселья»
- Лаборатории Хабаровского края наращивают объем исследований на COVID-19
- Более 40 миллионов рублей получили бизнесмены края на компенсацию затрат по профилактике коронавируса
- Михаил Дегтярев провел личный прием граждан