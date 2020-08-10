Как показал опрос НПФ Сбербанка, в среднем хабаровчане хотели бы получать 69 000, после выхода на пенсию, что на 10 000 рублей больше, чем в среднем по России. По их мнению именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте.

Представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Мужские ожидания превосходят женские: сильный пол в среднем рассчитывает на пенсию в 61 000 руб., слабый пол — 56 000 руб. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 000 руб.) и люди с высшим образованием (61 000 руб.). У россиян со среднетехническим и средним образованием запросы скромнее — 54 000 руб. и 52 000 руб. соответственно.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Пожелания россиян превосходят реальный размер государственной пенсии — в среднем 15 000 руб. — почти в четыре раза. Относительно небольшой размер государственной пенсии — практика многих развитых стран. Доходы пожилых людей там компенсируются за счет участия в корпоративных пенсионных программах и собственных накоплений на старость, которые люди начинают делать практически с первой зарплаты. У нас культура самостоятельных накоплений только начинает развиваться, и со стороны клиентов мы видим интерес к простым, полезным и удобным инструментам, таким, например, как индивидуальный пенсионный план (ИПП) в Сбербанк Онлайн. Чем раньше начать копить с помощью ИПП, тем больше будет размер дополнительной пенсии. Например, если девушка с 25 лет начнет откладывать на ИПП сумму, равную стоимости двух пакетов молока в день (120 рублей), то ее пенсия составит около 35 000 рублей ежемесячно — дополнительно к государственной. Напомню, что в Сбербанк Онлайн открывать индивидуальный пенсионный план на 1,5% выгоднее, чем в отделениях банка».

Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 000 руб.). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 000 руб.), на третьем — россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 000 руб.). Представления респондентов о достойной будущей пенсии во многом определяет их нынешний доход. Так, самые высокие пенсионные ожидания (63 000 руб.) отмечаются у людей, которые, по собственной оценке, могут купить квартиру, новый дом или, как минимум, автомобиль. Чуть ниже (58 000 руб.) ожидания у тех, кто спокойно позволяет себе крупную бытовую технику, но на новый автомобиль замахнуться уже не может.

Специалисты, ведущие частную практику, и фрилансеры оценивают размер достаточного дохода в старости выше, чем россияне других специальностей, — в среднем в 67 000 руб. в месяц. Высокий уровень ожиданий характерен также для специалистов с высшим образованием, которые не занимают руководящие должности (64 000 руб.), руководителей компаний, частных предпринимателей, владельцев бизнеса и домохозяек (62 000 руб.).

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления»:

«Россияне, которые сейчас получают достойную зарплату, ожидаемо не хотят терять в уровне дохода и качестве жизни после окончания карьеры. Они уже осознали, что для этого необходимы собственные накопления, и начинают их создавать. Так, за последние три месяца количество заключенных онлайн новых договоров на ИПП от НПФ Сбербанка выросло в 8 раз. ИПП позволяет копить на старость в комфортном режиме, без крупных вложений, и при этом обеспечить себе около 80% трудового заработка после выхода на пенсию. Для этого достаточно с 25–30 лет регулярно откладывать 2–4% зарплаты».

Пенсионные ожидания россиян зависят и от региона проживания. Самый большой доход в старости хотят получать москвичи — 92 000 руб. в месяц, что на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока (78 000 руб.), на третьем — петербуржцы (70 000 руб.). Самые скромные ожидания в Ульяновске и Ярославле (по 48 000 руб.), Барнауле и Воронеже (по 49 000 руб.), а также Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти (50 000 руб.).

Самостоятельно копят на пенсию 13% хабаровчан из тех, кто в принципе делает накопления (таких более половины). Как показало исследование НПФ Сбербанка, наибольшая доля домохозяйств, откладывающих на старость, находится в Перми (17%), Ярославле (16%), Владивостоке, Липецке, Ижевске и Воронеже (по 15%).

Исследование проведено в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек. Респондентам задавали вопрос: «Какой доход на пенсии вы считаете нормальным и достойным?» Среднее значение желаемого дохода составило 59 000 руб., медианное — 48 000 руб.