При этом некоторые владельцы кафе, закусочных и бистро приняли решение пока продолжать работать в «ковидном» режиме – на вынос и дистанционно.

Как сообщили в управлении торговли, на данный момент к ним поступило чуть больше 300 заявок на открытие заведений общепита. Предприниматели направляют их в электронном виде и приносят лично.

«Пока мы успели проверить чуть более 80% предприятий, работали без выходных. Всем выдали разрешения. Руководители успели подготовиться и соблюсти необходимые условия: предприятия оснащены дезинфицирующими средствами, обеззараживающими лампами или рециркуляторами, есть журналы учета обработки помещений и термометрии сотрудников, имеются градусники, обеспечена рассадка с учетом необходимой полутораметровой дистанции. Отмечу, что владельцы части заведений решили пока работать в прежнем режиме – «на вынос» и дистанционно. А кафе, расположенные в кинотеатрах и театрах, будут ждать снятия ограничений с организаций, в помещении которых они находятся»,- сообщила заместитель начальника отдела общественного питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Ольга Третьякова.

Она также сказала, что в соответствии с постановлением правительства Хабаровского края проверка должна осуществляться в течение пяти дней после подачи заявки на открытие, но специалисты управления торговли укладываются в трехдневный срок.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2020 года в Хабаровске зарегистрировано 592 предприятия общественного питания.