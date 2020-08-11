Сегодня на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, начальник управления образования Татьяна Матвеенкова сообщила, что до 23 августа обеззараживающие устройства для хабаровских школ поступят от производителя на склад в Москве, а до 10 сентября они будут установлены во всех городских школах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Всего в Хабаровск придет 1103 рециркулятора. На каждую школу придется по 13-15 приборов, в зависимости от количества классов. Один обеззараживатель будет использоваться в нескольких помещениях – по очереди. Надо отметить, что во многих учебных заведениях такие устройства уже есть. Они были приобретены в прежние годы по решению родительских комитетов и за счет средств от оказания платных услуг», — сообщила Татьяна Матвеенкова.

Она также рассказала, что письмо с просьбой предусмотреть финансирование на поставку обеззараживателей для городских школ мэрия направила в правительство Хабаровского края еще в июне текущего года. В начале августа врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым было принято решение о выделении средств на приобретение рециркуляторов.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе заседания оперативного штаба заострил внимание на наличие в школах дезинфицирующих средств.

«На входах в общеобразовательные учреждения должны стоять распылители, где дети могут обработать руки. Необходимо также предусмотреть месячных запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток. К первому сентября все это должно быть готово. Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается непростой, поэтому мы обязаны неукоснительно исполнять все рекомендации Роспотребнадзора. Дети должны учиться в безопасных условиях», — резюмировал мэр Сергей Кравчук.