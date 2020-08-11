С 13 по 26 августа здесь весело и с пользой проведут время 115 школьников. Всего же в «Олимпе», «Мире детства» и лагере имени Олега Кошевого в августе отдохнут 620 юных хабаровчан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Свои двери для хабаровских детей уже распахнул «Мир детства». Первая смена здесь началась с 3 августа и продлится по 16-е. Вторая запланирована с 18 по 31 августа. За две смены «Мир детства» примет 310 ребят, С 4 по 24 августа в детском оздоровительном лагере имени Олега Кошевого отдыхают 195 мальчишек и девчонок. И с 13 августа наши школьники заезжают в «Олимп». Большая часть мероприятий будет проходить на открытом воздухе. При этом из-за пандемии исключены все массовые общелагерные встречи, родительские дни», — рассказала начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта.

Также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в учреждениях созданы условия для соблюдения социальной дистанции. На входах в корпуса установлены дозаторы с санитайзерами для обработки рук, помещения регулярно дезинфицируются. Разработана специальная логистика для посещения столовой. Каждый отряд должен питаться строго в назначенное время, чтобы не пересекаться с другими детьми. Особое внимание уделено обработке посуды и столовых приборов, персонал пищеблока работает исключительно в масках и перчатках.

К работе допускаются только те сотрудники детских учреждений, которые сдали тесты на наличие коронавируса. В течение всей смены коллективы лагерей не должны покидать территорию лагеря. В случае выявления воспитанников с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой обеспечена их незамедлительная изоляция до приезда родителей или бригады «скорой помощи».

Напомним, что в июне и июле текущего года из-за пандемии COVID-19 работа детских загородных лагерей была приостановлена. Она возобновилась с 1 августа.