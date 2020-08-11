В городе подвели предварительные итоги социально-экономического развития за первое полугодие.

Несмотря на непростую ситуацию, связанную пандемией, по ряду макроэкономических показателей в краевом центре наблюдается положительная динамика.

«Рост отмечен в обороте организаций – 107,3% и промышленном производстве -105%. Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям остался на уровне аналогичного периода прошлого года — 26 миллиардов рублей» — сообщил начальник управления экономического развития Александр Анисимов.

При этом время вынужденной остановки работы большинства предприятий и организаций не прошло бесследно.

«Динамику мы можем привести только по экспертной оценке. Она показывает падение оборота розничной торговли на 10% и общественного питания на 30%. По всем направлениям снизилось производство в строительной отрасли. Ввод объектов жилищного строительства упал до 47,2%» — посетовал Анисимов.

Муниципальные предприятия города в первом полугодии сработали как ниже, так и выше показателей 2019 года.

Об их снижении в связи с введенными карантинными ограничениями отчитались МУП «Банно-прачечное хозяйство» (95,1%), МУП «УО МКД» (93,2%), МУП «Горсвет» (92,6%), МУП «Дорремстрой» (92,1%), АО «ЦИТ» (87,7%), МУП «Южное» (84,6 %), МУП «Городской электрический транспорт» (79,5 %), ООО «Хабаровская городская типография» (78,1 %).

В то же время 10 организаций сумели преодолеть первый этап ограничительных мер по COVID-19 без потерь.

Так, рост показателей демонстрируют МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (150%), МУП «Тепловые сети» (112%), АО «Спецавтохозяйство» (111,3 %), МБУ «Север» 109,7%, МБУ «Горзеленстрой» (109,6 %), МУП «Восток» (109,6 %), АО «Хабаровская горэлектосеть» (107,8 %), МУП «Расчётно-кассовый центр» (104,5 %), МУП «Стрела» (104,5 %), МУП «Волоканал» (102,2 %).

«Не радует ситуация на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы – 2,52% от экономически активного населения. Количество официально зарегистрированных безработных — 8354 человека, а число предлагаемых Центром занятости вакансий — 5017» — подчеркнул Александр Анисимов.