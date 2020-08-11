Министерством сельского хозяйства РФ принят приказ об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году для представителей КМНС и рыбопромышленников. Приказ зарегистрирован и вступил в силу. По информации ассоциации рыбопромышленников края, действие приказа в данной редакции приведёт к рискам банкротства более 40 предприятий, на осеннюю путину не выйдет более 1500 человек. Отсутствие рыбопромышленников в период путины спровоцирует дополнительный рост браконьерства.

После вмешательства депутата Госдумы РФ от Хабаровского края Бориса Гладких удалось добиться отмены этого приказа в части ограничений для представителей КМНС. Вместе с тем, для промышленников ограничения, указанные в приказе – остались.

Согласно Приказу Минсельхоза, закрыто по 31 декабря 2020 года промышленное рыболовство тихоокеанских лососей в Амурском лимане с применением ставных неводов типа «заездок» с более чем одной глаголью и в реке Амур с применением плавных сетей.

— Несмотря на то, что действие этого приказа направлено на регулирование промысла тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, создаются неравные условия для рыбопромысловых предприятий, осуществляющих вылов тихоокеанских лососей. Так, запрет на использование сетей привел к полному прекращению промышленного рыболовства в Ульчском и Комсомольском районах Хабаровского края, в то время как предприятия, расположенные в Николаевском районе, имеют возможность продолжать промысел, — пояснил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

Таким образом, в более выгодном положении оказались предприятия, которые раннее понесли значительный материальный ущерб, в связи с необходимостью выпустить косаток и белух, выловленных по квоте, выделенной Росрыболовством, но в последствии признанной судом незаконной. В связи с чем возникают сомнения, что данные предприятия оказались в более выгодном положении исключительно по счастливому стечению обстоятельств, отмечает депутат.

Для решения вопроса парламентарий обратился в ФАС и в генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку и дать правовую оценку соответствия нормам действующего законодательства данного Приказа Минсельхоза России. С просьбой провести обсуждение сложившейся ситуации парламентарий обратился и к председателю Комитета Государственной думы по аграрным вопросам.

— При таком подходе, который на сегодняшний день указан в приказе, ограничения в большей степени затрагивают тех, кто осуществляет рыбалку на верхнем Амуре. При этом, ранее, на уровне субъекта был решен вопрос о предоставлении возможности вылова лососевых промышленникам на верхнем Амуре. Теперь необходимо все-таки учитывать интересы хозяйствующих субъектов при принятии подобных ограничений. И безусловно необходимо проводить оценку регулирующего воздействия, — подчеркнул Борис Гладких.

ФАС уже направил свой ответ парламентарию. У антимонопольной службы также появились вопросы к позиции Минсельхоза. Они были озвучены в обращении в генпрокуратуру. К обращению также были приложены материалы, полученные от Минсельхоза.