В техникумах и колледжах края продолжается приемная кампания. Уже подано 9137 заявлений. При этом сохраняется наибольший спрос на инженерные и информационные направления. Самый большой конкурс по специальности «Пожарная безопасность» – более 7 человек на место.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, на 2020 год выделено 8 165 бюджетных мест. В настоящее время подано 9 137 заявлений. При этом план приема уже выполнили два учебных заведения – Хабаровский торгово-экономический техникум и Хабаровский краевой колледж искусств.

— Сохраняется спрос на инженерные и информационные направления. Наибольший конкурс заявлений в 2020 году по следующим специальностям и профессиям: «Пожарная безопасность» – более 7 человек на место, «Информационные системы и программирование» – более 3 человек на место, «Эксплуатация авиационных беспилотных систем» и «Аддитивные технологии» – по 2 человека на место, «Машинист дорожных и строительных машин» и «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» – около 2 человек на место. Также пользуются популярностью творческие профессии. Например, «Дизайн»– почти 5 человек на место, — сообщили в министерстве образования и науки края.

С 1 сентября начнется подготовка по шести новым рабочим профессиям среднего профессионального образования и трем – для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на базе восьми учреждений. По ним подано от 40 до 100% заявлений: мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, кровельщик, наладчик аппаратного и программного обеспечения, бригадир-путеец, электрослесарь подземный, оператор транспортного терминала, кухонный рабочий, арматурщик и оператор электронно-вычислительных машин.

Прием заявлений на очную форму по программам, требующим прохождения вступительных испытаний, заканчивается 15 августа, по стальным направлениям — 25 августа. Выпускники, которые не определились с выбором профессии, будут иметь возможность подать документы до 25 ноября при наличии свободных мест.