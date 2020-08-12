Неустойчивая погода сохранится в Хабаровском крае до конца текущей недели. Синоптики прогнозируют обильные дожди, грозы, местами усиления ветра из-за прихода активного циклона со стороны Китая. Об этом сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

— На юге Дальнего Востока в самом разгаре так называемый дальневосточный муссон, именно он принес в регион интенсивные ливневые дожди, также вклад в выпадающее количество осадков вносят бывшие тайфуны, которые поднимаются в умеренные широты. В период до 16 августа в регионе, несмотря на дожди и грозы, сохранится комфортный температурный фон: в ночные часы около 14-19 градусов, днем в пределах 23-28 выше нуля, — отмечают синоптики.

По данным Главного управления МЧС краю, обильные осадки могут привести к подтоплениям придворовых территорий, вероятны подъемы уровней воды в малых реках, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах. Ситуация с разливом рек находится на контроле правительства края. Помимо этого, из-за порывистого ветра не исключены нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения мер личной безопасности. В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефону службы спасения «112».