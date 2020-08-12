Железнодорожным районным судом гор. Хабаровска осужден мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, связанное с сопротивлением иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка).
Напомним, 2 декабря 2019 года, в салоне бизнес-класса на борту самолета при выполнении пассажирского рейса по маршруту «Новосибирск (Толмачево) – Хабаровск», один из пассажиров – житель гор. Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять других пассажиров, препятствовать деятельности бортпроводников, применять к ним и пассажирам физическую силу, игнорировать их замечания, грубо нарушать общественный порядок, чем демонстрировал явное неуважение к обществу.
По результатам проведенного расследования собранные доказательства позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления.
Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, и взыскал 80 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного одному из пассажиров.
Эта запись была опубликована 12.08.2020в 14:05. В рубриках: Общество.
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