Железнодорожным районным судом гор. Хабаровска осужден мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, связанное с сопротивлением иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка).

Напомним, 2 декабря 2019 года, в салоне бизнес-класса на борту самолета при выполнении пассажирского рейса по маршруту «Новосибирск (Толмачево) – Хабаровск», один из пассажиров – житель гор. Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять других пассажиров, препятствовать деятельности бортпроводников, применять к ним и пассажирам физическую силу, игнорировать их замечания, грубо нарушать общественный порядок, чем демонстрировал явное неуважение к обществу.

По результатам проведенного расследования собранные доказательства позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, и взыскал 80 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного одному из пассажиров.