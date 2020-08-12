С сегодняшнего дня в Хабаровском крае возобновили прием посетителей отдельные учреждения культуры и спорта. Кроме того, ограничительные мероприятия сняты в шести районах края. Соответствующее Постановление накануне подписал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно документу, ограничения сняты в Аяно-Майском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, им. Полины Осипенко и Охотском районах. Однако жителям муниципалитетов рекомендовано продолжать соблюдать меры санитарной безопасности. В поселениях Амурского, Комсомольского и Ульчского районов с сегодняшнего дня возобновлена работа общественных бань.

По всему краю разрешена деятельность музеев и уличных аттракционов, кроме надувных. При этом в течение трех дней аттракционы проверят на готовность и соблюдение всех санитарных норм. Спортивные соревнования теперь можно проводить при максимальной загрузке зрительских трибун в 10 %. Загрузка бассейнов не должна превышать 25 %.

С сегодняшнего дня возобновляют работы и торговые центры, но при соблюдении определённый требований. Так, в целях недопущения распространения коронавируса нового типа, в торговом зале на четырёх квадратных метрах сможет находиться только один покупатель. Также при посещении торговых центров обязательно носить маски и, по возможности, дезинфицировать руки.

Напомним, что в Хабаровском крае с 9 августа открылись кафе и рестораны. Уведомления о возобновлении деятельности подали 518 предприятий, получили акты готовности и открылись 424 заведения, остальные устраняют выявленные нарушения.