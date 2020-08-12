Хабаровский край готовится к сезонному подъёму заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Вместе с тем, в регионе в октябре-ноябре ожидают поставку вакцины от COVID19. Об этом сообщил в ходе заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии заместитель председателя Правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Прививать население края планируют через месяц после вакцинации от гриппа. В связи с этим краевому минздраву рекомендовано начать прививочную кампанию в конце августа и завершить в первой декаде октября.

— Дело в том, что между вакцинацией против гриппа и коронавируса должен пройти месяц. При этом коронавирусная вакцинация будет проходить в два этапа: на первый и на 21 день. Также необходимо в течение недели решить вопрос с закупкой холодильных камер в поликлиники края для хранения вакцины, — поручил Евгений Никонов.

Он также обратил внимание участников совещания на группу риска – людей, страдающих сахарным диабетом и выраженным ожирением. Эта категория граждан должна быть привита в обязательном порядке в первую очередь.

— Наряду с подготовкой к вакцинации также необходимо организовать еженедельное ИФА-исследование не только всех медработников, но и студентов медуниверситета, сотрудников полиции, таможни, аэропорта. А в связи с открытием торговых центров их руководителям необходимо организовать исследование своих сотрудников, — подчеркнул Евгений Никонов.

В свою очередь, охватить вакциной от гриппа в этом году в крае планируют не менее 60 процентов населения. При этом охват вакциной категории людей, страдающих хроническими заболеваниями, должен составить не менее 90%. Кроме того, предприятиям и организациям будет указано на жесткую необходимость организовать вакцинацию от гриппа всех своих сотрудников. Отдельное внимание должно быть уделено работникам птицеферм и свиноводческих комплексов, в том числе ферм и личных подсобных хозяйств. Для максимального охвата населения прививочной кампанией, в крае будет организована работа более 500 мобильных бригад. Всего привить от гриппа в крае планируют не менее 700 тыс. человек.

В конце совещания заместитель председателя Правительства края по социальным вопросам поручил провести проверку готовности к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ медицинских, образовательных и социальных учреждений.