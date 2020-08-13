Сергей Кравчук осмотрел двор, где в скором времени появится парковка, баскетбольная площадка, уличные тренажеры для взрослых и детей. Он обратил внимание представителя застройщика на неровно уложенную брусчатку и предложил вместо контейнерной площадки открытого типа установить заглубленный комплекс для сбора ТКО. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Рассмотрите этот вопрос с инвестором, цена вопроса невысока, но люди, я уверен, потом скажут вам спасибо. При использовании таких площадок мусор не разлетается по двору, нет никаких запахов, все очень удобно. Также прошу благоустройство территории завершить до первого сентября», — сказал мэр.

Оценил мэр и ход внутренних работ. Сегодня здесь завершается отделка помещений, строители завезли радиаторы, в ближайшее время начнется их установка.

«Все эти работы будут завершены до начала отопительного сезона. А в ноябре объект будет полностью сдан. Никаких сомнений у нас в этом нет. Инвестор полностью исполняет взятые на себя обязательства. Важно чтобы люди смогли уже в декабре заезжать в свои квартиры и до нового года, наконец, справить долгожданное новоселье», — сообщил Сергей Кравчук.

Напомним, что этого хабаровчане ждут с 2015 года, когда активность на почти законченном объекте застопорилась из-за банкротства МУП «УКС». В 2020-м году была достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и приморским инвестором («Владивостокская фармацевтическая фабрика») о том, что объект будет достроен. Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных, но места для машин жильцов на дворовой автостоянке будет достаточно. Жилье строители сдадут «под ключ» — с ремонтом. Девять квартир останутся без отделки по просьбе дольщиков, чтобы те сами реализовали свои дизайнерские задумки.