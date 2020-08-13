В новом учебном году педагогическим работникам школ Хабаровского края за счет федерального бюджета начнут доплачивать за классное руководство. Соответствующее решение было принято в Правительстве РФ. Региону на эти цели до 2022 года выделено более двух миллиардов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, ранее обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам поручил президент РФ Владимир Путин. Средства уже распределены по всем 85 регионам страны.

По данным министерства образования и науки края, в школах 6900 педагогических работников ведут классное руководство. В регионе уже выплачивается доплата за классное руководство, размер которой составляет 1000 рублей. Согласно постановлению Правительства РФ № 448, начиная с 1 сентября 2020 года педагогическим работникам, осуществляющим функции классного руководителя, ежемесячно будет выплачиваться денежное вознаграждения за классное руководство в размере 5 тысяч рублей с учётом сохранения ранее установленных в субъектах выплат на эти цели.

При начислении будут учитываться районный и дальневосточный коэффициенты. В Хабаровском крае, в зависимости от территории сумма доплаты может составлять от 8 тысяч рублей в южных районах края до 12,5 тысяч рублей в северных.