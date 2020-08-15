Увеличение спроса на пассажирские авиаперевозки зарегистрировано в Хабаровском крае. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства это связывают с частичным снятием ограничений по COVID, а также сезоном летних отпусков. По данным ведомства, значительно выросла потребность в услугах КГУП «Хабаровские авиалинии». На предприятие поступают запросы на выполнение дополнительных рейсов и чартеров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Руководство авиапредприятия принимает все возможные меры для увеличения пассажирских перевозок и не оставляет без внимания просьбы жителей края. Так, например, 11 и 18 августа организованы дополнительные рейсы по запросам жителей п. Херпучи по направлению Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Херпучи – Хабаровск. Мы понимаем, что от нашей деятельности зависит обеспечение транспортной доступности в северные районы края, — отметил и. о. генерального директора «Хабаровских Авиалиний» Константин Баклин.

При этом все льготные пролеты, вопреки слухам об их отмене, сохранены без каких-либо ограничений. В том числе, и программа льготных авиатарифов для северных районов. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярёва, на организацию перевозок жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко в августе из краевого бюджета дополнительно было выделено 33 миллиона рублей.

— Согласно программе для взрослых стоимость билета до краевого центра или в обратном направлении составит 4500 рублей, детей от 2 до 12 лет — 3000 рублей. За год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета 4 раза. На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 104,6 млн рублей, с учетом 33 млн рублей, выделенных в августе. С начала года продано 16,6 тыс. льготных билетов на сумму субсидии почти 87,5 млн. рублей,- сообщили в краевом минтрансе.

Напомним, для оформления билета нужна постоянная прописка (не менее 12 месяцев) в муниципальном районе, участвующем в программе, либо решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета. Билеты необходимо приобретать лично.