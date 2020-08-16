В Нанайском районе введен карантин из-за обнаружения нового очага африканской чумы свиней. Диагноз АЧС подтвержден у 2 голов в одном из подсобных хозяйств села Найхин. Свиньи заболели неделю назад, к настоящему моменту оба животных пали. В подворье проведена полная дезинфекция. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В Нанайском районе сейчас установлено 2 карантинные зоны: первая радиусом 20 км, вторая – 5 км. В первую зону, кроме Найхина, попадают села Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Даерга, Дада, Гасси и Дубовый мыс. По карантинным правилам, во всех этих населенных пунктах предстоит изъять поголовье свиней для уничтожения. Кроме того, накладывается запрет на вывоз живых животных, свиноводческой продукции и сырья, реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя, закупку свиней у населения, заготовку мяса и продуктов свиноводства, — сообщили в управлении ветеринарии правительства края.

Напомним, что ранее в регионе было обнаружено 7 очагов африканской чумы свиней в Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах. Село Найхин стало восьмым местом вспышки. Всего на 14 августа у населения изъято 190 голов живых свиней, в эпизоотических очагах пало 42 свиньи. Трупы уничтожены методом сжигания до золы.

В целях усиления противоэпизоотических мероприятий власти Хабаровского края намерены закупить для управления ветеринарии два передвижных жилых модуля. Оборудование позволит специалистам подолгу находиться в районах ЧС и проводить дезинфекцию. На приобретение из резервного фонда будет выделено 11,8 млн рублей. Врио губернатора края Михаил Дегтярёв уже дал для этого соответствующее распоряжение.