Пока хабаровские автомобилисты возместили городу только 259 тысяч рублей. Материалы на сумму еще порядка 324 тысяч находятся на рассмотрении в правоохранительных органах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«Проблема в том, что не всегда удается установить виновника. Такие «неустановленные лица» в этом году нанесли ущерб городскому имуществу на сумму 300 тысяч рублей. Когда виновник известен, для взыскания с него суммы ущерба мы используем, в том числе и механизмы ОСАГО. Так нами в страховые компании направлены заявления о возмещении вреда на сумму свыше 46 тысяч рублей», — рассказал заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.
Муниципалитет в свою очередь за счет программы «Безопасные и качественные автомобильные дорог» уменьшает число мест концентрации ДТП. Сотрудники ГИБДД ежегодно предоставляют в мэрию сведения о таких опасных участках. Далее, совместно с представителями инспекции определяются виды работ, которые необходимы для снижения опасности на том или ином участке. К примеру, одним из опасных дорожных участков является пересечение улиц Советская-Запарина. Чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий здесь был установлен светофор. Еще один займет свое место на проблемном перекрестке Советская — Калинина.
Ежегодно в управлении дорог и внешнего благоустройства рассчитывают стоимость, по итогам конкурса определяется подрядчик на выполнение подобных работ. Их характер засвистит от видов ДТП. К примеру, на одном участке необходимо установить дополнительные дорожные знаки, на другом – нанести разметку, на третьем — смонтировать барьерные ограждения, светофоры или камеры автоматической фото- и видеофиксации.
Эта запись была опубликована 14.08.2020в 16:23. В рубриках: Общество.
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