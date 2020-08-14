Как сообщили в управлении торговли, на новом сельскохозяйственном рынке свою продукцию смогут реализовывать фермеры и дачники. Здесь планируется установить крытые киоски, чтобы они могли работать в любую погоду. Рынок начнет работать в следующем году.

«К нам регулярно поступают обращения о том, что в районе Тихоокеанской, 201 идет незаконная торговля, граждан раздражает грязь, антисанитария. Было принято решение сделать на этом месте цивилизованные торговые места, провести благоустройство, чтобы добросовестные граждане могли на совершенно законных основаниях реализовывать свой товар», — сообщила начальник отдела управления торговли Елена Тринцукова.

Она также добавила, что в этом месте постоянно проводятся рейды с участием представителей правоохранительных органов, но это не пугает продавцов. Они или разбегаются, или, если их все же удается застать с поличным, платят штрафы и вновь возвращаются обратно. Всего только за первое полугодие текущего года было проведено 27 таких проверок, в ходе которых выявлено 114 нелегальных торговых точек, составлено 36 протоколов.

«Незаконная торговля – это уход от налогов, бюджеты всех уровней недополучают средства, которые бы отчислялись, если бы эти предприниматели работали по-белому. Кроме того, товар, который реализуется на таких рынках, не отвечает санитарным нормам, зачастую имеет истекший срок годности. Он просто опасен для здоровья хабаровчан», — добавила Елена Тринцукова.

Напомним, ранее в Хабаровске удалось ликвидировать точку по продаже просроченной продукции по адресу ул. Калараша, 1. Здесь установили бетонные блоки, препятствующие проезду «черных» бизнесменов, проложили вымощенный брусчаткой тротуар. В итоге – торговля «просрочкой» и другим сомнительным товаром в этом месте сошла на нет.