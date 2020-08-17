В ходе аппаратного совещания врио губернатора края Михаил Дегтярёв сообщил об очередных кадровых перестановках в региональном правительстве. От своей должности освобожден министр здравоохранения края Александр Витько. На пост министра будет назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Поводом для таких решений стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках. Михаил Дегтярев неоднократно отмечал, что руководство минздрава пытается показать красивую картинку, при этом основные проблемы вскрываются в ходе внеплановых посещений.

Именно такую внезапную проверку врио губернатора провел сегодня утром. Он побывал в поликлинике №8 поселка им. Горького, где пообщался с пациентами и врачами.

— Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID – 19. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить поликлинике. Это, кстати, вопрос не только к системе здравоохранения, но и образования. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы. Это как раз то, о чем я уже неоднократно говорил — система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.