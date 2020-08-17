Накануне работники службы благоустройства освободили от растительности борта чаш и убрали ряску с водной глади. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Работы по очистке прудов мы проводим регулярно – примерно раз в 3-4 недели. Из-за частых дождей в августе трава росла более интенсивно, поэтому главная городская достопримечательность стала выглядеть несколько запущенной, но работники МУП «Южное» и «Горзеленстроя» устранили все недочеты», — сообщил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

Напомним, что городские пруды, расположенные в районе улицы Пушкина, уже давно стали одной из визитных карточек Хабаровска. Здесь уже 9 лет функционирует светомузыкальный комплекс, который радует, как горожан, так и гостей краевой столицы. Он один из самых больших не только в России, но и в Европе, рекордный по своим характеристикам: для его работы нужно 27 тысяч кубометров воды, 148 форсунок, 320 светильников, 45 шкафов управления подсветкой и 31 насос. Общая длина комплекса достигает 220 метров, а высота струи центрального фонтана – 35 метров.

Полюбоваться водной феерией можно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 21 часа и с 22 до 23 часов. Световое лазерное шоу можно увидеть там по пятницам и субботам в 22.30.