В Хабаровском крае к работе в очном режиме приступили 18 лагерей с дневным пребыванием. Они смогут принять около 400 детей. Организации заработали на территории Вяземского, Солнечного, Николаевского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, большая часть отдыхающих — дети, относящиеся к льготным категориям. В пришкольных лагерях они будут заняты до конца августа. При этом мероприятия, в основном организованы на территории образовательных учреждений. Это связано эпидемиологическими ограничениями, действующими в крае.

В регионе также работают одиннадцать загородных лагерей. По четыре из них расположены в районе города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два — в районе им. Лазо. При этом загородный оздоровительный лагерь на базе дома отдыха Шарголь открылся 17 августа.

Наполняемость детских учреждений составляет не более 50 процентов. Таким образом, в загородных лагерях до конца лета отдохнут 1198 детей. Кроме того, работают два лагеря труда и отдыха в Солнечном районе.

При организации летнего отдыха соблюдаются все необходимые рекомендации Роспотребнадзора для обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей. Персонал использует перчатки, маски. Применяются дезинфицирующие средства.

Напомним, реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края продолжает комплектоваться. Каждый родитель может найти в реестре всю необходимую информацию об интересующем учреждении: адрес, стоимость путевок и многое другое.