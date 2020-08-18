Бизнесмены края заинтересованы в реализации проектов в социально-значимых отраслях. Присутствие частного сектора в образовании, медицине, помощи инвалидам и малообеспеченным гражданам обсудили сегодня на конференции социальных предпринимателей региона. Встреча делового сообщества и органов власти прошла в ЦОУ «Мой Бизнес». В диалоге принял участие министр здравоохранения края, и.о. председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

— Социальная сфера – очень интересная, но при этом весьма болезненная. Именно поэтому в вопросах оказания услуг населению должен быть обеспечен равный доступ, как для государственных, так и частных организаций. Зачастую бизнес по ряду причин быстрее реагирует на запросы граждан. Сегодня перед органами власти стоит задача по расширению присутствия частного сектора на рынке государственных социальных услуг. Нам необходимо создать максимальные возможности для входа бизнеса в эту сферу. Это, в первую очередь, имущественная и консультативная поддержка, предоставление льгот и преференций, — заявил Евгений Никонов.

Отметим, сегодня статус социального предпринимателя в регионе получили 43 бизнесмена. Их компании были включены в специальный реестр социального предпринимательства. При этом, по словам предпринимателей, для них в первую очередь важны не льготы или финансовая помощь, а возможность привносить новые идеи, веяния и интересные проекты в тех отраслях, которые они сегодня представляют.

Помимо обсуждения вопросов развития, мотивационных лекций и нетворкинга в рамках конференции состоялась презентация кейсов социальных бизнес-проектов, реализуемых на территории края, а также награждение участников встречи, которые включены в реестр социальных предпринимателей.